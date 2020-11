„Remembrance Day“ : Erster gemeinsamer Auftritt der Royals seit Monaten

Charles, Prinz von Wales, legt am Kriegsdenkmal Cenotaph von Whitehall einen Mohnblumen-Kranz nieder. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

London Vertreterinnen und Vertreter der britischen Königsfamilie und Politik haben am Sonntag der Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs gedacht. Die Zeremonie fand diesmal coronabedingt ohne Publikum statt.

Mit einer bewegenden Zeremonie haben die britischen Royals, hochrangige Politiker und Veteranen am Sonntag in London der Gefallenen der beiden Weltkriege gedacht. Wegen der Corona-Pandemie fiel die Veranstaltung erheblich kleiner als üblich aus.

Ein sichtlich bewegter Thronfolger Prinz Charles (71) legte als erster einen Kranz aus roten Klatschmohnblüten an dem als „Cenotaph“ bekannten Denkmal im Regierungsviertel nieder. Die 94 Jahre alte Königin Elizabeth II. - mit Brille und ganz in Schwarz gekleidet - beobachtete das Geschehen von einem nahen Balkon aus. Auch Prinz William und seine Frau Kate (beide 38), Herzogin Camilla (73) und Prinzessin Anne (70) nahmen neben anderen an der Zeremonie teil.