Offizielle Deutsche Charts : Erstes Nummer-eins-Album für Feuerschwanz

Die deutsche Mittelalter-Metal-Band Feuerschwanz hat es an die Spitze der deutschen Album-Charts geschafft. Foto: Steffi Adam/Geisler-Fotopress/dpa/Archiv

Baden-Baden Abba muss mit „Voyage“ den ersten Platz der deutschen Album-Charts räumen. Stattdessen erreicht die Mittelalter-Metal-Band Feuerschwanz die Spitze. Die Single-Charts erobert eine US-Newcomerin.

Die Mittelalter-Metal-Band Feuerschwanz hat zum ersten Mal eine Platte an die Spitze der deutschen Album-Charts gebracht. Mit ihrer neuen Scheibe „Memento Mori“ setzten sich die Musiker gegen Patricia Kelly durch, die mit „Unbreakable“ auf Platz zwei in die Charts einsteigt.

In den Single-Charts erobert US-Newcomerin Gayle mit ihrem TikTok-Hit „abcdefu“ erstmals die Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgen Pajel („10von10“, zwei), Acraze feat. Cherish („Do It To It“, drei), Ed Sheeran („Shivers“, vier) und Elton John & Dua Lipa („Cold Heart“).