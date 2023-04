Großes Event, kleiner Sender Jan Böhmermann darf den ESC kommentieren – zumindest im Spartenprogramm

Man weiß nicht so recht, für wen diese Kooperation ein größeres Ding ist. Vielleicht für den ESC-begeisterten Böhmermann? Dass er das Event jemals im deutschen Hauptprogramm kommentieren darf, ist schließlich unwahrscheinlich. Zu sehr hat er dafür in seinen Sendungen bereits das Publikum polarisiert. Oder ist es doch ein wichtigerer Termin für radio FM4? Dort sieht man ganz offensichtlich eine Chance, die eigene ESC-Tradition wiederzubeleben. Zudem ist eine große Werbung für das eigene Programm, sogar im deutschsprachigen Ausland, so gut wie garantiert. Es sieht so aus, als hätte in diesem Fall jeder gewonnen.