Promis für Liverpool Beim ESC 2023 moderiert eine Schauspielerin aus "Game of Thrones"

Hannah Waddingham lautet der bürgerliche Name der Schauspielerin, die als Teil des Moderatoren-Quartetts durch den ESC 2023 führt. Fans der Serie ist sie womöglich besser bekannt unter ihrem Rollennamen Septa Unella, mit dem sie in der fünften und sechsten Staffel der Serie zu sehen war. Auf jeden Fall ist der ESC ein fröhlicherer Anlass für ein Wiedersehen als die letzte Folge „Game of Thrones“, in der die gebürtige Londonerin zu sehen war. Damals nahm es mit ihrer Rolle ein grausiges Ende. Aber das ist bei „Game of Thrones“ wohl keine Überraschung.