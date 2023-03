Ihre Stimme für Liverpool : Deutscher Beitrag für den ESC: Darf das Publikum dieses Mal richtig mitbestimmen?

Das Online-Voting für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2023 läuft bereits. Die Fans des Wettbewerbs haben dieses Mal mehr zu sagen, aber sie entscheiden nicht alleine.

Wie gewohnt findet auch in diesem Jahr der deutsche Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) statt. Am 3. März ringen ab 22.20 Uhr neun Teilnehmer live um die Chance, Deutschland beim ESC 2023 in Liverpool vertreten zu können. Sie müssen sowohl die Zuschauer als auch eine Fachjury überzeugen.

Fans haben online bereits die Möglichkeit für einen der Teilnehmer abzustimmen. Doch wie wichtig ist die Meinung der Fans beim Vorentscheid?

Im Vorentscheid starten neun Teilnehmer mit ihren Liedern in dieser Reihenfolge: TRONG mit „Dare To Be Different“, René Miller mit „Concrete Heart“, Anica Russo mit „Once Upon A Dream“, Lonely Spring mit „Misfit“, Will Church mit „Hold On“, Patty Gurdy mit „Melodies Of Hope“, Ikke Hüftgold mit „Lied mit gutem Text“, Frida Gold mit „Alle Frauen in mir sind müde“ und Lord Of The Lost mit „Blood & Glitter“.

Wo kann man Voting für den ESC-Vorentscheid teilnehmen?

Bereits jetzt, und bis zum 3. März um 22 Uhr, ist es möglich, auf der offiziellen deutschen ESC-Website für einen der Akte abzustimmen.

Zu den online abgegebenen Stimmen werden am Abend der Show die Stimmen aus dem Televoting per Anruf oder SMS hinzugefügt. Diese Abstimmungen werden als Publikums-Voting zusammengezählt und machen 50 Prozent der finalen Entscheidung aus.

Während der Show werden außerdem die bekannten ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, zehn und zwölf Punkte von acht Jurys aus acht Ländern an die Teilnehmer vergeben. Diese Punkte machen die anderen 50 Prozent der Entscheidung aus. Die Jurys bestehen jeweils aus fünf Personen, die im Musik- und Show-Business tätig sind.

Fans und Jury entscheiden gemeinsam, wer zum ESC 2023 reisen darf

Die Abstimmungen des Publikums und der Jurys werden für die Entscheidung somit gleich gewichtet. Zu Kontroverse kam es aber in den vergangenen Jahren nicht (nur) durch die Entscheidung des Vorentscheids, sondern vielmehr aufgrund der Bewerbungen die es nicht zum Vorentscheid schafften.

So hagelte es im letzten Jahr Kritik an den Teilnehmern des Vorentscheids sowie am Auswahlverfahren, nachdem die Bewerbung der Band Electric Callboy mit „Pump It“ aufgrund seiner fehlenden Radiotauglichkeit nicht ausgewählt wurde.

Als Reaktion auf diese Kritik zu verstehen, entschieden Radiosender in diesem Jahr nicht final über die Teilnehmer bei „Unser Lied für Liverpool“. Stattdessen beurteilte ein Team an Musik-Experten, die nur teilweise aus Vertretern der ARD bestand, welche Lieder beim ESC-Vorentscheid zu hören sind.

Die Anpassung des Auswahlverfahrens scheint Anklang zu finden. Eurovision-Fans kommentieren auf sozialen Medien überrascht die gesteigerte Qualität der Teilnehmer beim Vorentscheid.

Erstes Voting ist bereits abgeschlossen