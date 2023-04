Deutschland weit abgeschlagen Wer gewinnt den ESC 2023? Buchmacher haben klaren Favoriten

Völlig abgeschlagen ist hingegen der deutsche Beitrag. Lord of the Lost hatten sich im nationalen Vorentscheid durchgesetzt und gehen in Liverpool mit „Blood & Glitter“ an den Start – und zwar völlig chancenlos, wenn es nach den Buchmachern geht. Die Quoten liegen je nach Wettanbieter teilweise bei bis zu 151. Dass andere Teilnehmer in dieser Wertung noch viel schlechter abschneiden, macht die Ausgangslage nicht viel besser.