Fünf gewinnt Mit diesem Partyspiel wird’s noch lustiger – Das Bingo zum ESC 2023

Manch einer würde das als ein „Bullshit Bingo“ bezeichnen. Auch wenn das nicht nett klingt, geht es dabei doch um den Spaß an der Sache – und eigentlich nicht wirklich ums Gewinnen. Deshalb ist es auch ganz normal, wenn nicht jeder eine eigene, individuelle Bingokarte hat. Vor allem ist es lustig, gemeinsam zu sehen, ob all die Dinge die man bereits vorher erwartet, wirklich eintreten werden. Ob also beispielsweise Peter Urban, der legendäre deutsche ESC-Kommentator, bei einzelnen Performances wieder ratlos zurückbleibt. Oder ob eines der Zitate, die bei so vielen ESC-Shows zuvor gefallen sind, auch dieses Mal wieder exakt so auftauchen. Letztlich geht es nur um eine Sache: Wenn wirklich alle darauf achten, welche lustigen Dinge beim Event in Liverpool passieren, haben man am Ende alle noch mehr Spaß daran.