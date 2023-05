Alles Europa oder was? Warum Australien bei ESC mitmacht und einen Deutschen ins Rennen schickt

Estrin ist in Buchholz in der Nordheide aufgewachsen. Das wiederum ist ganz knapp südlich von Hamburg, woher die deutschen ESC-Starter Lord of the Lost kommen. Die Welt ist halt klein. Von der Stadt Perth, der Heimat seiner heutigen Band, ist das wiederum eine Weltreise entfernt. Den deutschen Pass hat er trotzdem noch, wie das Nachrichtenportal tz.de in Erfahrung brachte.