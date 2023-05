Außergewöhnliches Wort zum Sonntag Großer Auftritt für Trierer Fernsehpfarrer: Das erwartet die ESC-Zuschauer am Samstag

Extra

Mit der nach eigenen aussagen „bunt-düsteren“ Dark-Rock-Band „Lord of the Lost“ (deutsch: Herr der Verlorenen) will Deutschland beim diesjährigen ESC in Liverpool besser abschneiden als die Vorgänger. Jeweils mit Rang 25 und damit dem jeweils letzten Platz bei den drei vergangenen Teilnahmen, soll mit „Lord of the Lost“ dies mal mehr rausspringen. Zumindest die Inszenierung liegt der Band um Frontmann Chris Harms (Mädchenname der Mutter), trägt er doch immerhin 100 verschiedene Tattoos am Körper. Auf der Bühne ist zum Titel „Blood and Glitter“ dann alles in Rot und Gold getaucht, die Kostüme sind aus Lack und Leder, die Schuhe auf Plateaus gehoben, und in der Feuershow regnet es pyrotechnisch Blut.

Hinter dem Song steht allerdings auch eine Botschaft: Alle sind wir aus demselben Blut, es ist unser Lebenssaft. Angesichts des Ukraine-Kriegs, wo die eigentliche ESC-Feier stattfinden sollte, ein klares Bekenntnis. Doch sollte es auch dies mal für Deutschland nichts mit dem ESC-Sieg werden: „Lord of the Lost“ sind heiß begehrt – etwa als Supportband auf der nächsten Iron Maiden-Tour. Aber auch König Charles III. haben sie bei seinem Besuch in Hamburg schon die Hand geschüttelt.