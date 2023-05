Alles nur gekauft? Was Deutschland für den sicheren Startplatz beim ESC bezahlt – und was man davon halten soll

Was aus dem Topf der deutschen Rundfunkbeiträge in den ESC fließt, ist eine äußerst überschaubare Summe. Zwischen 2015 und 2021 lag der Höchstbetrag eines Jahres bei 405.100 Euro. So informiert die Seite eurovision.de, die der Norddeutsche Rundfunk (NDR) als zuständige ARD-Sendeanstalt für den ESC betreibt. Das wirkt vielleicht, als wäre es viel. Besonders dann, wenn die kleinsten Länder Europas teils deutlich weniger als 100.000 Euro beisteuern. Für ein großes TV-Event ist es aber – und das muss ich als Medienmensch so ungeschönt in den Raum stellen – ein wirkliches Schnäppchen.