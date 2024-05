Von den Favoriten lernen Das machen erfolgreiche Länder beim ESC völlig anders als Deutschland

Und was sie denken, ist auch in diesem Jahr recht eindeutig. Das zeigt eine Auswertung des Fachportals eurovisionworld.com, das die Wettquoten zahlreicher Wettanbieter verglichen hat. Wenige Tage vor dem Beginn der Halbfinal-Shows sieht es eher düster aus für den deutschen Starter Isaak mit seinem Song „Always On The Run“. In der Liste der 37 Teilnehmer muss man ziemlich weit nach unten blicken, um ihn zu finden.