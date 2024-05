Änderung im Finale So soll das Voting beim ESC 2024 funktionieren

Es gibt beim ESC eine feste Regel, die auch 2024 nicht angetastet wird: Jedes Land vergibt Punkte an andere Länder – nicht aber an sich selbst. Es gibt auch wieder die bekannte Aufteilung in eine Wertung der Zuschauer und eine Wertung einer nationalen Fachjury. Es darf aber nicht jedes Land bei jeder Entscheidung mitmachen. In den Halbfinal-Shows können nur Länder abstimmen, die in der jeweiligen Show auch mit ihrem Song dabei sind. Immer stimmberechtigt ist hingegen der „Rest der Welt“. In dieser Kategorie werden alle Stimmen zusammengefasst, die aus Ländern ohne ESC-Teilnehmer stammen. Dieser Rest wird am Ende immer zusammengerechnet und so gewertet wie ein einzelnes Land. Die besten zehn Titel werden mit maximal zwölf Punkten bewertet. Danach gibt es zehn Punkte und anschließend geht es von acht bis zu einem Punkt abwärts. Das gilt sowohl für die Jury als auch für die Zuschauerwertung.