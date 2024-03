Wie für uns gemacht Die neuen Regeln beim ESC sind Deutschlands letzte Hoffnung

Isaak wird mit „Always On The Rund“ für Deutschland auf der Bühne stehen. Wenn man den Song anhand der Wettquoten beurteilt, gehen seine Siegchancen gegen Null. Wie in jedem Jahr gibt das Magazin eurovisionworld.com den Überblick über die internationalen Quoten der Buchmacher. Isaak liegt auf Platz 32 von 37. Italien liegt in dieser Statistik übrigens auf dem dritten Platz (Stand: 14. März). Aber das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit. Für manche läuft’s einfach, obwohl das Reglement eine kleine Hürde in den Weg stellt.