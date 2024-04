Günther Jauch & Lindenstraße Der neue ESC-Kommentator hatte schon legendäre Fernseh-Momente

Die ersten Bewährungsproben gibt es mit den Halbfinals am 7. und 9. Mai. Sie werden auf dem Sender ONE live übertragen. Los geht’s jeweils um 21 Uhr. Am 11. Mai findet im schwedischen Malmö das Finale statt. Im deutschen Fernsehen überträgt das Erste die Sendung. Zuerst bringen Barbara Schöneberger und Gäste die Zuschauer ab 20.15 Uhr in Stimmung. Um 21 Uhr übernimmt dann Thorsten Schorn für die Live-Show, bei der es ernst wird mit der Jagd nach den berühmten zwölf Punkten.