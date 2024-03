Nach dem Rücktritt ESC 2024: Erste Info zur Nachfolge von Kult-Kommentator Peter Urban

In diesem Jahr findet der Wettbewerb im schwedischen Malmö statt. Dort wird es für viele Kandidaten bereits am 7. und 9. Mai ernst. Dann steigen die beiden Halbfinal-Shows, in denen der deutsche Beitrag „Always On The Run“ von Isaak allerdings noch nicht zu sehen ist. Als größerer Geldgeber des ESC ist Deutschland direkt für das Finale am 11. Mai qualifiziert. Die ARD zeigt alle Shows als Live-Übertragung.