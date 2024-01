Song Contest ESC 2024 in Malmö: Unpolitisch wird es nicht

Naja, und dann wäre da noch Deutschland. Für die Deutschen geht es um ein ganz anderes Triple. Eins, das am besten vermieden werden sollte: Malik Harris („Rockstars“) und Lord of the Lost („Blood & Glitter“) landeten in den vergangenen beiden Jahren je auf dem letzten Platz. Ohnehin geht Deutschland seit Jahren durch ein nie da gewesenes Tal: Bei acht Contests kam der deutsche Beitrag sieben Mal auf den letzten oder vorletzten Platz. Der einzige Lichtblick: Michael Schulte 2018 mit „You Let Me Walk Alone“ auf einem hervorragenden Platz vier.