Jetzt also doch Israel will umstrittenen ESC-Song ändern: Hier lesen Sie den unerwünschten Songtext

Am 3. März teilte der Sender mit, man strebe doch Änderungen am Songtext an. Die Texter von sowohl dem erstplatzierten als auch dem zweitplatzierten Song in der ESC-Auswahl seien von KAN kontaktiert worden. Sie sollen ihre Texte für den ESC überarbeiten. Erst danach will KAN nun die finale Entscheidung treffen, welcher Song beim ESC 2024 in Malmö startet. Das berichteten israelische und internationale Medien. Auch Staatspräsident Jitzchak Herzog begrüßte diese Entscheidung. Er hatte sich zuvor selbst als Vermittler zwischen KAN und der EBU ins Gespräch gebracht.