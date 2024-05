Punkte in Malmö ESC 2024: Die Jury bewertet nicht das, was die meisten denken

Es gibt eine Grundregel, an der auch in diesem Jahr nicht gerüttelt wird: Ein Land kann nicht an sich selbst Punkte vergeben. Abgesehen davon ist jede Entscheidung möglich. Zunächst müssen die meisten Länder sich in zwei Halbfinal-Shows qualifizieren. Dort hat zunächst noch keine Jury etwas zu sagen, sondern nur die Zuschauer. Deutschland ist bereits für das Finale gesetzt. Die deutschen Zuschauer dürfen aber beim ersten Halbfinale am 7. Mai trotzdem mit abstimmen.