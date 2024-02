Welche Siegchancen hat Deutschland? ESC 2024: Das sind die Kandidaten für den deutschen Vorentscheid

Die acht vom NDR ausgewählten Kandidaten (stehen schon fest) und der Sieger aus dem Bootcamp (steht am 8. Februar fest) treffen in der Live-Show aufeinander. Die steigt am 16. Februar in Berlin. In der Live-Show präsentieren alle Kandidaten ihre Songs. Dann geht es an die Abstimmung. Wer von den neuen Künstlern für Deutschland nach Malmö zum ESC fährt, dürfen zu 50 Prozent das Publikum und zu 50 Prozent eine internationale Fachjury per Voting entscheiden.