Niederländischer Song geht durch die Decke ESC 2024: Darum haben unsere Nachbarn deutlich bessere Gewinnchancen als wir

Vorgestellt hatte Jung seinen Song am vergangenen Donnerstag in einer TV-Sondersendung. Die Dance-Nummer sei als Hymne zu verstehen, die er an Europa und seinen früh verstorbenen Vater adressiert. „Es ist eigentlich eine Art Brief an meinen Vater“, wird Klein in der tz zitiert. „Der hat mir beigebracht, dass Menschen sich die Grenzen ausgedacht haben, und dass man sich eigentlich seine eigene Welt selbst erfinden kann.“