Keine sichere Zukunft Neuer ESC-Kommentator bekam den Job auf den letzten Drücker

Am 7. Mai geht es schon los mit dem ersten Halbfinale des ESC 2024. Es ist live zu sehen im deutschen Fernsehen und auch im Live-Stream der ARD Mediathek. Dass Thorsten Schorn dabei am Mikro sitzen wird, hat er tatsächlich erst am 2. April erfahren. An diesem Tag kam der Anruf aus Hamburg vom Norddeutschen Rundfunk (NDR), der den ESC im Hause ARD organisiert. Vor diesem Tag – es war übrigens der 48. Geburtstag des Moderators – war noch überhaupt nichts verbindlich geklärt.