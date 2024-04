Keine zufällige Reihenfolge Neuer Modus für Startnummern beim ESC – Auslosung wird fast irrelevant

Mit der aktuellen Änderung werden nur noch sechs Songs in die erste Hälfte des Finales gelost und sechs Songs in die zweite Hälfte. Alle anderen ESC-Teilnehmer landen mit ihrem Los in der neuen Kategorie „Producer’s Choice“ (Entscheidung des Produzenten). Sie können somit an eine beliebige Stelle des Programms geschoben werden. Ein Startplatz ganz weit vorne ist ebenso möglich wie ein Startplatz ganz weit hinten.