Von favorisiert zu zweifelhaft Isaak gewinnt den deutschen ESC-Vorentscheid, aber die Wettquoten sinken

Wie in jedem Jahr trägt das Fachmagazin eurovisionworld.com die Wettquoten vieler Anbieter zusammen. Aus dieser Statistik geht hervor: Die deutschen Siegchancen werden nach dem Vorentscheid weniger rosig bewertet als zuvor. Vor der Auswahl des Songs „Always On The Run“ wurde Deutschland noch an achter Stelle des Rankings geführt. Also kein heißer Anwärter auf den Sieg, aber potenziell vorne mit dabei. Nach dem Vorentscheid findet sich Isaak nur noch auf Rang 16. Vor ihm stehen sogar vier Länder, die noch keinen Song präsentiert haben: Schweden, Island, Kroatien und die Schweiz gelten als aussichtsreichere Kandidaten.