Baby Lasagna So kam der Topfavorit des ESC 2024 zu seinem schrägen Namen

Schon vor Wochen deutete sich an, dass seine Performance viel Potenzial hat. Mit der „Rim Tim Tagi Dim Dance Challenge“ hatte sich schnell ein Trend auf Online-Plattformen wie TikTok entwickelt. Zuerst tanzten die User dort in Kurzvideos nur kleine Teile seiner der Choreografie nach. Am Ende gab es dann große Tanzevents, die der kroatische Fernsehsender HRT unterstützte. So hat Baby Lasagna seine Heimat begeistert – und nun könnte es mit ganz Europa so weitergehen. Wie auch immer es ausgeht: Zumindest kann er darauf hoffen, dass sein Name in Erinnerung bleibt.