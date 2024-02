Umstrittener Songtext Streit um israelischen ESC-Song – sogar Staatspräsident schaltet sich jetzt ein

Nach wenigen Tagen hat der Streit auf jeden Fall eine enorme politische Dimension erreicht. Sogar Israels Staatspräsident Jitzchak Herzog hat sich selbst zum Vermittler in der verfahrenen Debatte gemacht. Er wolle dabei helfen, die Meinungsverschiedenheiten zwischen den ESC-Organisatoren und dem verantwortlichen Fernsehsender Kan beizulegen. Das sagte er auf einer Konferenz in Jerusalem, über die unter anderem The Jerusalem Post berichtet. „Ich denke, es ist für Israel wichtig beim ESC aufzutreten. Und das ist auch ein Statement, denn es gibt Hasser, die uns von jeder Bühne vertreiben wollen“, wird Herzog dort zitiert.