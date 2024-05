Angst vor der Stadt Malmö ESC-Starter aus Israel erhalten dringende Warnung vom Geheimdienst

Es gibt große Sorgen um die Sicherheit der israelischen Teilnehmer. So berichtet unter anderem die Tageszeitung The Jerusalem Post von einer Empfehlung des israelischen Geheimdienstes Schin Bet. Er rät Sängerin Eden Golan und auch dem Rest der israelischen ESC-Delegation, die Hotelzimmer ausschließlich für die Auftritt zu verlassen. Zuvor hatte es in sozialen Medien bereits Morddrohungen gegen Golan gegeben. Sie tritt im Halbfinale am 9. Mai an. Dort kann sie sich für das ESC-Finale am 11. Mai in der Malmö Arena qualifizieren.