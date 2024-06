Nach Skandal-Show 2024 Niederlande drohen mit ESC-Ausstieg – auch Beschwerden von vielen anderen Teilnehmern

Mit diesen Worte dürfte Karlsen die Debatte um die ESC-Teilnahme Israels ansprechen. Vor Joost Kleins Disqualifikation war der Start von Eden Golan in der Öffentlichkeit der große Streitpunkt. Die Sicherheitsvorkehrungen in Malmö wurden erhöht. Die Teilnehmer sahen sich regelmäßig mit Fragen nach ihrer persönlichen Haltung zur Teilnahme Israels konfrontiert. Einige politische Statements von Final-Startern hatte die EBU frühzeitig verboten. So durfte der irische ESC-Act nicht das Wort „Waffenstillstand“ als Bemalung tragen. Verstecktere Solidaritätsbekundungen mit Palästina sollen in der Live-Show aber durchgerutscht sein. Eden Golans Auftritt sorgte jedenfalls für die zweite Welle von lauten Buhrufen am Finalabend. Die Stimmung war teilweise so vergiftet, wie man es vom freundschaftlichen Image des ESC nicht erwarten würde.