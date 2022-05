Unterhaltung : ESC 2022: Europaweites Voting lässt Desaster für deutschen Beitrag befürchten

Germany: zero points? Das könnte aus Deutscher Sicht das Motto des Abends werden, wenn in Italien der Eurovision Song Contest 2022 über die Bühne geht. Der harte Kern der Fangemeinde fällt ein klares Urteil.

Die Entscheidung um den Sieg fällt zwar erst im Finale am 14. Mai in Turin. Der harte Kern der ESC-Fans hat aber schon vorher eine klare Meinung abgegeben: Der Deutsche Song? Den braucht man nicht.

Anders lässt sich das Ergebnis einer europaweiten Abstimmung unter den ESC-Fanclubs nicht verstehen. Es gibt keine Begeisterung für den Song „Rockstars“, mit dem Malik Harris für Deutschland an den Start geht. Nachdem die Song-Auswahl für den nationalen Vorentscheid schon heftig kritisiert wurde, müssen sich die Verantwortlichen weiter Sorgen machen. Das Alptraum-Ergebnis von null Punkten liegt im Bereich des Möglichen.

Was sagt das Voting vor dem ESC 2022 aus?

Die Befragung, um die es hier geht, wurde vom Verband der ESC-Fanclubs in ganz Europa organisiert. Mehr als 10.000 Mitglieder hat die OGAE (Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision) nach eigenen Angaben. Um ein Voting wie beim ESC 2022 zu simulieren, haben die jeweiligen nationalen Clubs ihre Punkte vergeben. So wie jedes Land am Ende auch im echten Wettbewerb einzeln abstimmen wird.