Schöneberger in Schweden ESC-Finale: Keine Rückkehr der großen deutschen Fernseh-Party

Die Halbfinale werden am 7. und 9. Mai jeweils von 21 Uhr bis 23.10 Uhr auf dem Sender ONE übertragen. Mit einem Rahmenprogramm kann man an diesen Tagen wie schon in der Vergangenheit nicht rechnen. Innerhalb der Sendezeit müssen schließlich die Auftritte von 18 bis 19 Teilnehmern über die Bühne gehen.