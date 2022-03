Kommentar : ESC 2022: Wie die Fans einer Band die ARD vorgeführt haben – und warum der Sender so hilflos agiert

Die Band Eskimo Callboy darf nicht beim deutschen Vorentscheid für den ESC 2022 antreten. So groß das Wehklagen im Internet auch ist, die Entscheidung ist logisch. Ein Kommentar.

Damit wollten sich Fans von Eskimo Callboy nicht zufrieden geben. Sie forderten in den sozialen Medien lautstark dazu auf, die Band nachträglich für den ESC-Vorentscheid in Deutschland zuzulassen. Eine Online-Petition wurde bis zum Tag vor dem Vorentscheid mehr als 127.000 Mal unterzeichnet. In der Petition heißt es: „Lange genug wurden beim ESC 0 Punkte abgeholt und nicht daraus gelernt, dass Mainstream-Musik und Pop-Songs in der Einheit der Masse untergehen.“ Die klare Forderung lautete, es müsse mehr Vielfalt im Wettbewerb geben.