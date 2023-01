So läuft die Wahl : Fast alle Kandidaten für ESC-Vorentscheid stehen fest – aber ein Voting steht noch aus

Köln In den vergangenen Jahren war die Auswahl der deutschen ESC-Teilnehmer heftig umstritten. Jetzt stehen fast alle Bewerber um den begehrten ESC-Startplatz fest. Einer wird noch per TikTok gesucht.

Die deutschen Fans des Eurovision Song Contest hoffen 2023 auf eine drastische Kehrtwende. So wie in den vergangenen Jahren kann es mit den deutschen Startern nicht weitergehen. Da waren sich viele Beobachter nach dem letzten Debakel einig. Im vergangenen Jahr ging ein Song, an den sich kaum noch jemand erinnert, für Deutschland mit dem letzten Platz nach Hause. Nur ein Jahr zuvor gab es noch weniger Punkte, dafür aber zumindest noch den vorletzten Platz

Die Kandidaten beim deutschen ESC-Vorentscheid 2023

In Anlehnung an den Austragungsort des Eurovision Song Contest nennt sich der Vorentscheid in diesem Jahr „Unser Lied für Liverpool“. Der NDR hat am Freitag, 27. Januar, die acht sicheren Kandidaten für den ESC-Vorentscheid verkündet. Ein Name wird aber in einigen Tagen noch mit dazu kommen.