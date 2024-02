ESC-Analyse Sind die deutschen ESC-Anwärter (wieder) eine Enttäuschung?

Es gibt noch ganz andere Probleme bei der Suche nach dem deutschen Song für den ESC 2024. Eines davon begegnet uns unter anderem beim Künstler Isaak, der mit „Always On The Run“ ein melodisches Stück Musik abliefert. Es steckt eine starke Produktion dahinter, eine wirklich talentierte Stimme scheint er sowieso zu haben. Hier passiert etwas, worauf man sich als Hörer einlassen kann. Zumindest bis man bemerkt, warum dieser Song so einfach ins Ohr geht: Man hat das alles schon einmal gehört. Vielleicht auch zehn Mal oder fünfzig Mal. Oder noch öfter. In Wahrheit ist es so, als hätte man vor zehn bis 15 Jahren das Radio eingeschaltet und würde einem x-beliebigen, unaufdringlichen Beinahe-Hit lauschen. Eines muss ich den Entscheidern hier zugutehalten: Ich kann verstehen, dass diese Musik prinzipiell in ein Format wie den Eurovision Song Contest passt.