Er bekam den Song vorab So reagierte Stefan Raab auf Max Mutzkes Start beim ESC-Vorentscheid

Wir erinnern uns kurz zurück: Es war 2004, als Max Mutzke beim ESC für Deutschland an den Start ging. Damals hatte er sich zunächst bei einer Casting-Show in der Sendung TV Total durchgesetzt. Das war Stefan Raabs persönliche Suche nach einem neuen ESC-Kandidaten. Tatsächlich gewann Mutzke mit dem Song „Can’t Wait Until Tonight“ später auch den offiziellen Vorentscheid. Das Stück, das Raab für ihn komponiert hatte, kam mit einem hervorragenden achten Platz nach Hause.