Glücksspiel Eurojackpot erreicht Obergrenze von 90 Millionen Euro

In der Lotterie Eurojackpot geht es bei der nächsten Ziehung am Freitag um 90 Millionen Euro. Neun Mal in Folge ist der Jackpot nicht mehr geknackt worden und hat nun seine gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht. dpa