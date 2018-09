Eva Padberg heizt Gerüchte um Schwangerschaft an

Topmodel Eva Padberg hat mit einem Post in den Sozialen Medien Gerüchten um eine mögliche Schwangerschaft Nahrung gegeben. Die 38-Jährige veröffentlichte bei Instagram und Facebook ein darauf hinweisendes Bild von sich.

Zu erkennen ist sie im Sonnenlicht nur schemenhaft, die Hände hält sie an ihren Bauch. Dazu kündigte Padberg „aufregende Neuigkeiten“ an und schrieb an ihre Fans und Follower: „Ratet was?“. Das Management des international erfolgreichen Models äußerte sich am Wochenende auf dpa-Anfrage allerdings zunächst nicht.

Obwohl es noch keine klare Bestätigung gab, gratulierten zahlreiche Fans und auch Prominente. Auf eine Glückwunschnachricht, die sich auch an Padbergs Mann Niklas Worgt richtete, bedankte sich dieser. Padberg und Worgt sind seit Teenagertagen ein Paar und seit 2006 verheiratet. Als Duo „Dapayk & Padberg“ machen sie zusammen elektronische Musik. Für das Paar wäre es das erste Kind.

(felt/dpa)