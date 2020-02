Model : Eva Padberg vermisst „richtige Filmepen“

Berlin Eva Padberg schaut gerne Filme. Sie helfen ihr, vom Alltag abzuschalten. Probleme ergeben sich jedoch bei der Auswahl.

Model Eva Padberg (40) findet, dass heutzutage keine „richtigen Filmepen“ mehr produziert werden. „Klassiker, also zum Beispiel Kino-Highlights aus den 90er Jahren wie „Braveheart“, finde ich toll“, sagte sie am Rande der „Bunte Festival Night“ in Berlin.