Brandenburg : Ex-„Glücksrad“-Fee Gilzer scheitert bei Bürgermeisterwahl

Maren Gilzer-Kuhlmann bei einem Wahlkampfauftritt in Oberkrämer. Foto: Bernd Settnik/dpa

Oberkrämer Das Dschungelcamp hatte sie gewonnen, bei der Bürgermeisterwahl im brandenburgischen Oberkrämer bekam Ex-„Glücksrad“-Fee Maren Gilzer nur 6,1 Prozent der Stimmen. Das reicht nicht für die Stichwahl.

Die „Glücksrad“-Fee und Ex-Dschungelkönigin Maren Gilzer kommt nicht in die Stichwahl zur Wahl des Bürgermeisters im brandenburgischen Oberkrämer. Die 61-Jährige erhielt nach dem vorläufigen Ergebnis 6,1 Prozent der Stimmen, wie die amtsfreie Gemeinde im Kreis Oberhavel auf der Internetseite mitteilt.

Der 54-jährige Polizeibeamte Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler) erhielt 32,7 Prozent der Stimmen, die 32-jährige Juristin und stellvertretende Bürgermeisterin Carolin Schmiel (Bürger für Oberkrämer/BfO) kam auf 25,5 Prozent. Sie kommen damit in die Stichwahl am 13. Februar.

Gilzer hatte sich für die FDP um den Posten beworben. Die 61-Jährige war in den 1990er Jahren als „Buchstabenfee“ in der Sat.1-Sendung „Glücksrad“ bekannt geworden. 2015 wurde sie in der RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ von den Zuschauern zur Dschungelkönigin gewählt.