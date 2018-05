später lesen Hamburg Facebook fördert Journalisten in Deutschland Teilen

Ab November können sich Journalisten mit einem neuen Stipendienprogramm an der Hamburg Media School zu Digital-Experten fortbilden lassen. Facebook löst damit ein Versprechen ein, im Kampf gegen Falschnachrichten im Netz nicht nur in technische Lösungen, sondern auch in Weiterbildung zu investieren. Das "Digital Journalism Fellowship" ist das erste von Facebook geförderte Stipendium in Deutschland.