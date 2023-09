Invictus Games Fans warten auf Harry - „Das ist mein Engel“

In der prallen Sonne haben Fans von Prinz Harry am Samstag schon Stunden vor dessen erwarteter Ankunft vor dem Düsseldorfer Rathaus Stellung bezogen. Madeleine (20) etwa hatte ein Plakat mitgebracht mit der Aufschrift: „Harry - I came all the way to take a photo with you“ (Harry, ich bin den ganzen Weg hierhergekommen, um ein Foto mit Dir zu machen.) „Ich finde, Harry repräsentiert Werte, für die man einstehen sollte“, sagte Madeleine. „Er kümmert sich um Ex-Soldaten. Er beschäftigt sich mit denen. Er reist dahin und guckt sich das an, wie kann man helfen.“