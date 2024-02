Filmfest Favoriten und Hollywood-Besuch bei der Berlinale

Für seine Rolle als Dirigent hat sich Eidinger erfahrene Unterstützung gesucht. „Ich versuche tatsächlich, mich so wenig wie möglich vorzubereiten“, sagte der 48-Jährige während der Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Bei seiner Rolle des Tom in Matthias Glasners Wettbewerbsfilm war das anders. „Da habe ich mich tatsächlich vorbereitet“, sagte Eidinger. „Trotzdem ist es etwas, was ich überhaupt nicht gerne machen, weil ich da immer schon denke, da sitzen zu viel selbstverliebte Fachleute und sagen: Also, so geht es auf jeden Fall nicht.“