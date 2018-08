später lesen Crash Fernsehkoch Nelson Müller bei Autounfall verletzt FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Twittern

Teilen



Fernsehkoch Nelson Müller ist bei einem Autounfall in Essen verletzt worden. „Es geht ihm den Umständen entsprechend, er hat eine Verletzung am Arm“, sagte seine Managerin am Freitag. dpa