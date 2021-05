Mode : Fernsehstar Erol Sander gibt Styling-Tipps

Am Sonntag wird der Krimi „Mordkommission Istanbul - Entscheidung in Athen“ im Ersten ausgestrahlt. Foto: Marilena Anastasiadou/ARD Degeto/dpa

Berlin „Alles ganz locker“, ist das Motto für einen guten Look in den Augen von „Mordkommission Istanbul“-Schauspieler Erol Sander. Und er verrät auch, wo er seine Stil-Schulung erhalten hat.

Ein guter Look sieht in den Augen Sanders, der früher in Paris als Model gearbeitet hat, so aus: „Weißes T-Shirt, gutsitzende Jeans, ein paar schöne Sneakers, auch für’s Büro. Dazu einen schönen Sweater oder Hoodie in Grau, vielleicht eine Windjacke und kleinen Schal. Alles ganz locker.“ Das sei auch sein eigener, extrem gemütlicher Stil, erklärte der Schauspieler und Familienvater.