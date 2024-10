Film Film seines Sohnes: Daniel Day-Lewis soll wieder drehen

Bekannt ist er auch für „Der letzte Mohikaner“, „Gangs of New York“, „Der seidene Faden“ und „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“. Day-Lewis ist mit der Filmemacherin Rebecca Miller verheiratet, der Tochter des US-Autors Arthur Miller, und wurde in der Vergangenheit auch schon vom britischen Königshaus geehrt.