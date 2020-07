Film- und Fernsehschauspieler : Filmstar Carrière ist fasziniert von fremden Kulturen

Hamburg Mit zwielichtigen Rollenfiguren machte Mathieu Carrière international Filmkarriere. Als bereichernd hat er aber vor allem seine Dreharbeiten in fernen Ländern empfunden.

Als bereichernd habe er jedoch vor allem seine Dreharbeiten in fernen Ländern empfunden. „Ich finde das Leben unheimlich spannend und bin zutiefst dankbar, dass ich so viele Kulturen kennenlernen konnte. Wie in Indien, im damals sowjetischen Polen, in Algerien oder auch in Thailand“, sagte der Schauspieler, der am 2. August seinen 70. Geburtstag feiert. Fernsehzuschauer kennen ihn etwa durch Auftritte in Freitagabendkrimis und durch die Serie „Anna und die Liebe“.