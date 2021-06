Nachwuchs : Flausch-Alarm im Duisburger Zoo: Baby-Koala geboren

Duisburg Sechs Jahre lang mussten sie im Duisburger Zoo auf Koala-Nachwuchs warten. Jetzt gibt es ein Baby, für das noch ein Name gesucht wird.

Beim Wiegen auf einer Waage darf es sich an einem Stoffkoala festhalten. „Die Jungtiere sind es gewohnt, sich im Fell festzuhalten. Der Stoffkoala bietet dem Kleinen Sicherheit“, erklärte das Pflegeteam des Zoos in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch. Der Mini-Koala sei 225 Tage alt.