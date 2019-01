später lesen Schauspieler Florian David Fitz macht sich für die Bienen stark FOTO: Tobias Hase FOTO: Tobias Hase Teilen

Schauspieler Florian David Fitz (44, „Die Vermessung der Welt“) setzt sich in Bayern mit Selbstironie und Witz für den Schutz der Bienen ein. „Wir haben ein Problem mit dem Insektensterben, das ist selbst zu mir durchgedrungen“, sagte er in einem Instagram-Video am Sonntag. dpa