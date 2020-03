Castingshow : Florian Silbereisen ersetzt Xavier Naidoo als DSDS-Juror

Florian Silbereisen heuert bei DSDS an. Foto: Peter Kneffel/dpa.

Köln Nach einem umstrittenen Video ist Xavier Naidoo aus der DSDS-Jury geflogen. Jetzt springt der „Traumschiff“-Kapitän ein - und Dieter Bohlen ist sehr begeistert.

Schlagerstar Florian Silbereisen (38) ersetzt Xavier Naidoo (48) in der Jury der nächsten drei Liveshows von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Ab dem 21. März werde er bis zum Finale am 4. April in der Jury neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti die Sänger und Sängerinnen bewerten, teilte RTL mit.