DSDS : Florian Silbereisen verschenkt „rote Glücksunterhose“

Berlin Florian Silbereisen hat seinen Einstand bei DSDS gegeben. Und er hat ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht.

Kaum in der Jury, hat Schlagerstar und Entertainer Florian Silbereisen in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) am Samstagabend gleich für Aufsehen gesorgt: Er schenkte dem Kandidaten Ramon Kaselowsky eine „rote Glücksunterhose“.