später lesen Tagesschau vor 20 Jahren Als der BER noch 2007 fertig sein sollte

Was war schon vor 20 Jahren ein Problemfall und ist es heute immer noch? Der Berliner Flughafen BER war bereits in der Tagesschau am 27. März 1999 Thema. Das sagte Tagesschausprecher Jan Hofer damals zum Problem-Flughafen.