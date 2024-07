Neuerscheinung „Flutlicht“: Michelle legt persönliches Abschiedsalbum vor

Höhen und Tiefen klingt untertrieben. Eher sind es Gipfel und Abgründe. Die in Villingen-Schwenningen geborene Künstlerin errang mit Hits wie „Rouge“, „Leben!“ und „Tabu“ obere Plätze in den Charts, war Dauergast in Fernsehshows, füllte Konzerthallen, sammelte Gold und Platin für verkaufte Alben. 2001 schaffte sie beim Eurovision Song Contest (ESC) im rosa Glitzerkleid für Deutschland den achten Platz.